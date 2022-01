Risultati NBA, i Lakers vanno KO con Indiana, bene Bucks, Phila e Denver

Nella notte la NBA ha dato vita ad un programma ricchissimo, con ben 13 partite. Non sono mancate le sorprese – come la sconfitta di Utah contro Houston e quella dei Lakers – così come numerose conferme. Bene Brooklyn che l’ha spuntata nel finale contro Washington. Mentre Milwaukee ha vinto di dodici lunghezze sui Memphis Grizzlies. Joel Embiid ha trascinato, invece, i suoi Philadelphia 76ers ad una vittoria più o meno agevole contro Orlando.

Washington Wizards – Brooklyn Nets 118-119

Miami Heat – Portland Trail Blazers 104-92

Boston Celtics – Charlotte Hornets 102-111

Atlanta Hawks – Minnesota Timberwolves 134-122

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 117-104

Dallas Mavericks – Toronto Raptors 102-98

San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder 118-96