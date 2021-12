NBA, All-Star Game 2022: da Natale il via alle votazioni

La NBA ha comunicato la data d’apertura delle votazioni per il 71° All-Star Game, in partnersip con Tissot. L’edizione 2022 della kermesse offrirà l’occasione per celebrare a Cleveland i migliori 75 giocatori ogni epoca, come già avvenuto nel 1997, sempre in Ohio.

Da quando votare per l’All-Star Game NBA?

A partire dalle 17.00 ora italiana del 25 dicembre, a ridosso della prima palla a due del tradizionale Christmas Day, i tifosi potranno esprimere quotidianamente le proprie preferenze scegliendo la modalità più congeniale tra quelle proposte.

Il periodo di voto, che si chiuderà alle 17.59 ora italiana del 22 gennaio 2022, include cinque giornate da ‘due-per-uno’, nel corso delle quali i voti inviati su tutte le piattaforme varranno doppio:

25 dicembre

7 gennaio

13 gennaio

17 gennaio

20 gennaio

I risultati parziali delle votazioni dei fan verranno aggiornati di settimana in settimana ogni giovedì (6, 13 e 20 gennaio). Il voto dei tifosi peserà al 50% e andrà a sommarsi alle preferenze espresse in forma singola da giocatori NBA (25%) e da un panel di giornalisti (25%).

Confermata la diretta televisiva su TNT il 27 gennaio per l’ufficialità dei quintetti e dei due capitani – i giocatori più votati nelle rispettive Conference di appartenenza. Giovedì 3 febbraio, sempre su TNT, verranno svelate invece le riserve scelte dagli allenatori NBA. Draft per la composizione delle squadre a seguire, con date e modalità in attesa di definizione.

Come votare per l’All-Star Game NBA 2022

In ogni sessione di voto, i fan potranno selezionare tre giocatori di frontcourt e due guardie per ognuna delle due Conference.

Pagina di voto su NBA.com all’indirizzo vote.NBA.com da desktop o dispositivo mobile.

NBA App disponibile su Android e iOS.

Twitter: saranno conteggiati tweet, retweet e risposte che includano il profilo ufficiale di un dato giocatore (@….) o un # seguito da NomeCognome dell’atleta prescelto. In ogni caso, andrà inserito anche l’#NBAAllStar. Nel periodo di voto sopra indicato sarà consentito esprimere fino a un massimo di 10 preferenze.