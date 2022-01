NBA, Draymond Green su Ja Morant: “Dovrebbe essere preso in considerazione per l’MVP”

I Memphis Grizzlies sono reduci dalla sconfitta per 114-126 contro i Milwaukee Bucks. Tuttavia, vengono da otto vittorie nelle ultime dieci partite disputate e sono la vera rivelazione di questa stagione NBA. Uno dei protagonisti principali di questa positiva serie di risultati è sicuramente Ja Morant.

Il giovane playmaker viaggia a medie di 24.7 punti, 5.8 rimbalzi e 6.9 assist a partita e le sue giocate spettacolari deliziano ogni sera il palato di moltissimi appassionati. Grazie alle sue prestazioni, è uno dei giocatori più votati per partecipare al prossimo All-Star Game che si disputerà a Cleveland il prossimo 20 febbraio.

Per queste motivazioni, Morant è stato accostato anche al premio di MVP della lega. A questo proposito, ecco come si è espresso il veterano dei Golden State Warriors Draymond Green:

“Penso che sia una follia accostare Ja al premio di Most Improved Player della lega. Qui ci troviamo di fronte ad un possibile MVP e non possiamo negarlo. Ritengo che Ja debba assolutamente essere considerato in queste conversazioni.”