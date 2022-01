NBA, Kyrie Irving multato per aver insultato un tifoso

I Brooklyn Nets sono reduci dalla vittoria per 119-118 contro gli Washington Wizards. Grande protagonista di serata è stato Kyrie Irving, il quale ha messo a segno ben 30 punti, conditi da sette assist. I Nets riscattano in questo modo la sconfitta di due giorni fa contro i Cleveland Cavaliers per 114-107.

In quell’0ccasione, Irving mise a segno 27 punti che non bastarono alla sua squadra per sconfiggere la franchigia dell’Ohio. Durante il match, lo stesso Kyrie si rese protagonista di un battibecco con un tifoso dei Cavs. A causa di ciò, è stato punito dalla lega con una multa dal valore di 25.000 dollari.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/RyAlhgk0Os — NBA Communications (@NBAPR) January 20, 2022

Ecco anche il video incriminato:

Kyrie Irving to heckling fans: “Got y’all a championship, and you motherf*ckers still ungrateful.” (via TT/_willswish, h/t @ComplexSports) pic.twitter.com/RRkDNvZx5F — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 18, 2022

Sicuramente non un bel ritorno per Irving in quel di Cleveland. Il giocatore ha disputato ben sei stagioni in maglia Cavaliers, guidando assieme a LeBron James e Kevin Love la franchigia alla conquista del suo primo titolo assoluto nel 2016. Probabilmente si sarebbe aspettato un’accoglienza diversa.

Tuttavia, così non è stato. La causa principale è la decisione del giocatore di non sottoporsi al vaccino contro il Covid-19, che gli è costata un’iniziale sospensione dalle partite con i Nets, i quali lo hanno richiamato visto l’infortunio che terrà fuori per almeno un mese Kevin Durant.

In queste cinque partite ha mostrato tutto il suo talento, mettendo a segno medie da 22 punti, 5.4 assist e 5 rimbalzi ad allacciata di scarpe. L’augurio è che in futuro si possa parlare solamente delle sue giocate in campo, piuttosto che delle sue decisioni extra-cestistiche. Il prossimo impegno per Brooklyn sarà contro i San Antonio Spurs nella notte tra venerdì e sabato.

