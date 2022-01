NBA, i Sacramento Kings non hanno intenzione di cedere De’Aaron Fox

Negli ultimi giorni erano circolate diverse voci riguardo possibili trade nei confronti dei giocatori dei Sacramento Kings De’Aaron Fox e Tyrese Haliburton. Tuttavia, secondo quanto riportato dal giornalista di The Athletic Shams Charania, l’intenzione della franchigia californiana sarebbe proprio quella di non cedere i due giocatori.

The Sacramento Kings organization has a current mindset: They are not moving star guard De’Aaron Fox and want to center team around Fox and second-year guard Tyrese Haliburton, sources say.https://t.co/KVoRC7gdyF

