Mercato NBA, rebus Myles Turner per i Pacers

Le condizioni fisiche di Myles Turner verranno rivalutate tra circa due settimane dopo l’emergere di una reazione da stress, che lo costringerà ai box in un momento delicato, per lui e i Pacers.

L’infortunio di Myles Turner cambia il mercato NBA?

Indiana ascolta da tempo offerte per il lungo e non è un mistero che ci sia aria di “rivoluzione”, nonostante un nome rassicurante come Rick Carlisle in panchina. L’infortunio crea una congiuntura sfavorevole: da un lato Turner sarà ai box fin oltre la Trade Deadline del 10 febbraio, dall’altro per i Pacers sarà forse più complicato massimizzare in un’eventuale trade.

In pole, sulle tracce di Myles Turner, ci sarebbero ad oggi secondo diversi addetti ai lavori i Dallas Mavericks. I texani hanno a loro volta alcuni importanti nodi da sciogliere.

Leggi anche:

Infortuni NBA: lista aggiornata

Scotta la panchina Lakers di Frank Vogel

NBA, Chandler Parsons ufficializza il ritiro

Kyrie Irving parla di KD: “Rimango legato alla mia scelta”