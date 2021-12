NBA, aria di ricostruzione in casa Indiana Pacers: LeVert, Turner e Sabonis sul mercato

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania e Bob Kravitz, entrambi esponenti della nutrita redazione di The Athletic, gli Indiana Pacers avrebbero deciso di intraprendere un percorso di ricostruzione sportiva e sarebbero disposti ad imbastire una serie di trattative in uscita che coinvolgerebbero giocatori del calibro di Caris LeVert, Myles Turner e Domantas Sabonis.

Sources: The Indiana Pacers are moving toward rebuild, receptive to trade talks centered on Caris LeVert and either Domantas Sabonis or Myles Turner. Story with @bkravitz at @TheAthletic: https://t.co/2bGjubFtWe — Shams Charania (@ShamsCharania) December 7, 2021

Indiana occupa momentaneamente il tredicesimo posto nella Eastern Conference, avendo vinto solamente dieci delle ventisei partite disputate sinora, e vede le proprie speranze di plausibile qualificazione al torneo play-in divenire sempre più remote a causa della maggiore competitività delle pretendenti. Coach Carlisle, al suo primo anno alla guida della franchigia di Indianapolis, non sembra aver trovato le contromisure vincenti per redimere la deludente stagione passata, conclusasi senza accesso alla postseason sotto la guida di coach Nate Bjorkgren, e la dirigenza vuole limitare al più presto questa situazione di gravosa ed anonima mediocrità, propendendo per l’involuzione totale.

Nelle ultime ore, lavorando proprio sulle indiscrezioni citate, ESPN ha ipotizzato un plausibile prospetto di trade, in via ancora del tutto eventuale e senza evidenti riscontri di ufficialità, che coinvolgerebbe Pacers e Warriors. Sabonis, due volte All-Star nonché miglior rimbalzista di Indiana, giungerebbe alla corte di Steve Kerr in cambio di James Wiseman, Jonathan Kuminga e Moses Moody, giovani prospetti dai margini di miglioramento sensazionali che faticano a trovare spazio e minuti a San Francisco ed hanno assoluto bisogno di giocare con continuità.

