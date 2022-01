NBA, Chandler Parsons ufficializza il ritiro

Nel 2020 un grave incidente stradale aveva costretto Chandler Parsons a confrontarsi con un cambio repentino nel suo stile di vita. Nonostante le vicissitudini conseguenti, la porta a un ritorno in NBA non era mai stata chiusa, stando alle dichiarazioni risalenti al novembre scorso raccolte dal portale TMZ.

Chandler Parsons dice basta: il post di addio alla NBA

Per Parsons quella porta si è chiusa ufficialmente oggi, senza rimpianti. È stato il giocatore ad annunciare il cambio di scenario attraverso il suo profilo Instagram. Lo riportiamo di seguito:

Ragazzi, non so nemmeno da dove cominciare. Sono stati due anni difficili che hanno messo molte cose in discussione. Ho vissuto molti alti e bassi e sono grato per ognuno di questi momenti. Il sogno della mia vita è sempre stato giocare in NBA. Non pensavo né potevo immaginare cosa ciò comportasse, volevo solo esprimermi al massimo livello. Posso dire con orgoglio che L’HO FATTO. Non è stato tutto perfetto, ma è stata una favola e voglio prendermi questo spazio per ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere i miei sogni. La mia famiglia, i miei amici, le mie squadre alla high-school e aau, University of Florida, grazie per avermi preparato a questo percorso. A Rockets, Mavericks, Grizzlies e Hawks, un grazie per aver creduto in me e avermi dato l’opportunità di vivere i miei sogni. A tutti gli staff, allenatori, dottori, allenatori, compagni di squadra, agenti e soprattutto ai tifosi che mi hanno sostenuto, GRAZIE. Mi mancherete di certo, [mi mancheranno] i voli, le sessioni video, le partite, ma sono entusiasta di aprire il prossimo capitolo della mia vita. Grazie a tutti, un abbraccio. CP25

