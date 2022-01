NBA, scotta la panchina Lakers di Frank Vogel

In una stagione fin qui a dir poco altalenante, i Los Angeles Lakers hanno inanellato anche alcune brutte figure difficili da digerire. Il K.O contro i Nuggets, l’ultimo in ordine di tempo di una lunga serie di inciampi, è quasi costato la panchina a Frank Vogel.

Panchine NBA, riflessione Lakers su Frank Vogel

Il retroscena è raccontato in un reportage firmato da Bill Oram e Shams Charania di The Athletic. Nonostante la squadra abbia provato a fare scudo compattandosi di fronte alle critiche, è innegabile che l’affondo per nulla sibillino di Magic Johnson via social abbia lasciato il segno. Sembra peraltro che la vittoria raccolta nel finale contro i Jazz non sia sufficiente a mettere Vogel al sicuro dai rumors. La dirigenza, puntualizza infatti The Athletic, si starebbe interrogando sulla capacità dell’head coach di incidere ancora sulla chimica di spogliatoio dei gialloviola. Necessario riprendere in mano le redini della situazione e raccogliere risultati. Nella notte italiana tra mercoledì e giovedì la sfida casalinga contro i Pacers. Dal fine settimana, via a un tour de force sull’altra costa, con sei trasferte consecutive.

