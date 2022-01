L’infortunio di Kevin Durant sembrava aver cambiato le carte in tavola per i Brooklyn Nets, che adesso non possono contare a tempo pieno su due stelle del Big Three, spingendo verso la vaccinazione di Kyrie Irving.

Il playmaker ex-Celtics e Cavaliers però, è stato intervistato al Nets Daily’s di Matt Brooks dopo la sconfitta dei Nets proprio contro la sua ex squadra di Cleveland.

Kyrie Irving non tornerà sui suoi passi: ancora niente vaccino per lui

Qui Irving, ha specificato di voler rimanere saldo nella propria decisione e di non volersi vaccinare, nonostante i problemi che affliggono la squadra. Il giocatore non ha fornito ulteriori spiegazioni riguardo i motivi che si celano dietro la scelta, confermando però di voler lottare per coloro che non possono.

“Rimango legato alla mia scelta. Non potete cambiare nulla, è così e basta. Non sarà un episodio nell’NBA a cambiare una cosa così importante per me. L’infortunio di KD è una brutta notizia per noi, ma non è così importante da farmi dimenticare cosa sta accadendo nel mondo reale. Questa cosa non vale per me, non cambio idea.”

Kevin Durant dovrà affrontare una distorsione al ginocchio che lo terrà fuori almeno dalle 4 alle 6 settimane, saltando in questo modo anche l’All-Star Game.

I Nets non dovranno preoccuparsi troppo, considerata l’ottima posizione in classifica e le prestazioni sempre più in crescendo di James Harden. La stessa linea di pensiero è infatti stata confermata dal coach della squadra, Steve Nash, che preferisce non fare troppi drammi.

“Ovviamente preferirei avere a disposizione la totalità del mio roster, ma se non posso, me ne farò una ragione. Stiamo giocando tutte le carte a nostra disposizione, e in alcuni momenti, dobbiamo essere bravi a far fruttare ciò che ci capita in mano. Non possiamo piangerci addosso o inventarci scuse. Stiamo costruendo un importante percorso a lungo termine, e in questi momenti dobbiamo dimostrare le nostre abilità di fronte alle altre squadre. Dobbiamo costruire un ambiente migliore così che KD e Kyrie possano riunirsi a noi trovando una squadra più forte ad accoglierli.”

