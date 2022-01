NBA, Bol Bol si opera al piede dopo la mancata trade

Dopo la trade saltata all’ultimo minuto tra Denver Nuggets e Detroit Pistons, l’ala-centro Bol Bol ha deciso di sottoporsi a un’operazione chirurgica al piede sinistro. Il giocatore sarà quindi assente per le prossime 8-12 settimane. Lo scambio tra le due franchigie è fallito poiché, una volta arrivato a Detroit, Bol Bol ha fallito le visite mediche. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Denver Nuggets forward Bol Bol has decided to undergo surgery on his foot and will be sidelined for 8-to-12 weeks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Bol’s trade to Detroit was voided last week because of issue with physical exam. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 18, 2022

Finora, Bol Bol non ha avuto grande spazio in NBA con la maglia dei Denver Nuggets. Selezionato con la 44esima scelta assoluta al Draft del 2019, il giocatore sudanese è sceso in campo in 53 occasioni in più di due stagioni, raccogliendo appena 142 punti complessivi. Il trasferimento a Detroit poteva essere il punto di svolta per un atleta giovane come lui.

I Pistons sono in fase di ricostruzione, e nel loro frontcourt non c’è la stessa concorrenza che ai Nuggets. Il figlio di Manute avrebbe quindi avuto maggiori chance di entrare in rotazione e mettersi in mostra, accumulando minuti ed esperienza. Ora l’operazione chiude, con ogni probabilità, le sue speranze di essere scambiato in questa stagione.

Leggi anche:

Mercato NBA, rebus Myles Turner per i Pacers

NBA, Chandler Parsons ufficializza il ritiro

NBA, scotta la panchina Lakers di Frank Vogel