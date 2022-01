Mercato NBA, Mavericks: Jalen Brunson incassa in estate?

Titolare in oltre la metà delle partite giocate al giro di boa della regular season, Jalen Brunson ha rapidamente scalato le gerarchie dei Mavericks. Il giocatore, 33ª scelta assoluta del Draft NBA 2018, è entrato nell’ultimo anno di contratto del suo rookie scale e in estate i texani saranno chiamati a una scelta non semplice. Salvo proposte soddisfacenti per l’estensione di contratto, da formalizzare entro il 30 giugno, Brunson sarà free agent. Le pretendenti non mancano.

Jalen Brunson, prossimo free agent mercato NBA

Secondo quanto filtra da oltreoceano, l’ex Wildcat di Villanova sembra puntare a un sostanzioso obiettivo economico. Eric Pincus di Bleacher Report ipotizza una richiesta di quadriennale per una cifra vicina agli 80 milioni di dollari complessivi. Sulle sue tracce, non è un segreto, si sono mossi i New York Knicks. A favore dei bluarancio gioca se vogliamo un dettaglio “sentimentale”: il papà di Jalen, Rick Brunson, è stato uno dei primi assistiti di Leon Rose quando l’oggi dirigente di New York lavorava per l’agenzia CAA.

