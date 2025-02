Dejounte Murray, stagione NBA finita dopo la lesione al tendine d’Achille destro

A metà stagione NBA la fortuna non sembra sorridere ai New Orleans Pelicans, di nuovo limitati da infortuni in serie. Dejounte Murray è infatti costretto a chiudere in anticipo la sua annata dopo la lesione al tendine di Achille sofferta nel primo quarto nella sfida della notte tra New Orleans e Boston. Il fatto che si sia trattato di un infortunio non originato da un contatto di gioco ha lasciato intendere l’entità del problema, infortunio poi confermato da esami strumentali. Rientrato a fine novembre dopo quasi 20 partite saltate per una frattura alla mano, Murray non sarà a disposizione di coach Willie Green. L’allenatore ha manifestato la propria vicinanza al ragazzo:

“È dura vedere così un giocatore tanto importante per la nostra squadra È una sfida con cui siamo alle prese da tutta la stagione.”

I Pelicans – battuti 116-118 dai Celtics campioni in carica – incassano la 37ª sconfitta stagionale, a fronte di appena 12 vittorie.