Mercato NBA, Detroit offre Jerami Grant per Ben Simmons, Phila rifiuta

I nomi di Ben Simmons e di Jerami Grant sono sicuramente tra i più caldi sul fronte mercato in NBA. Secondo quanto riporta Jake Fischer di Bleacher Report, l’ala dei Detroit Pistons sarebbe al momento il giocatore più ricercato, con numerose squadre pronte a imbastire una trade entro il 10 febbraio. D’altro canto, l’All-Star dei Philadelphia 76ers è separato in casa da diversi mesi, e non aspetta altro che uno scambio che lo “liberi”.

Ben Simmons per Jerami Grant: l’offerta di Detroit

Sempre secondo quanto riporta Jake Fischer, i Detroit Pistons avrebbero offerto ai Philadelphia 76ers un pacchetto di giocatori, incluso Jerami Grant, per arrivare a Ben Simmons. L’offerta includeva anche Saddiq Bey, Kelly Olynyk e una prima scelta al Draft. Tuttavia, la politica decisa dai Sixers in estate, ovvero quella di far partire Simmons solo in cambio di un All-Star, non è cambiata, quindi l’offerta è stata rifiutata.

Il tentativo dei Pistons per Ben Simmons non è passato inosservato nella lega. I front office delle altre franchigie si sono accorti della disponibilità di Jerami Grant sul mercato. Al momento, interessati all’ala sembrerebbero esserci Los Angeles Lakers,Portland Trail Blazers, New York Knicks, Utah Jazz, Washington Wizards, Boston Celtics, Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves e Sacramento Kings. In estate, Jerami Grant sarà eleggibile per un rinnovo quadriennale da 112 milioni di dollari complessivi, al quale il giocatore ambisce. Al momento è infortunato.

