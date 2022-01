Mercato NBA, gli Wizards potrebbero sacrificare Montrezl Harrell

L’oggetto del desiderio di tante franchigie si chiama Jerami Grant e il suo nome è anche nella lista degli Washington Wizards. Momentaneamente all’ottavo posto della Eastern Conference, con 23 vittorie e 21 sconfitte, la franchigia capitolina punta ai Playoff, a cui potrebbe arrivare anche attraverso il torneo Play-In. Vista l’attuale posizione, la dirigenza vorrebbe rinforzare il roster.

Secondo Bleacher Report, Montrezl Harrell potrebbe essere sacrificato sul mercato. Il centro è attualmente sotto contratto per un’altra stagione. Con i Los Angeles Lakers firmò un biennale da 18.9 milioni di dollari, per poi diventare parte integrante nello scambio che coinvolse Russell Westbrook. Harrell sarà unrestricted free agent tra pochi mesi e questo anno il suo stipendio è pari a 9.7 milioni.

Ovviamente, per arrivare a un giocatore del calibro di Jerami Grant, Montrezl Harrell da solo non può rappresentare la base di una conversazione. Si crede che la franchigia della capitale possa inserire uno tra Rui Hachimura o Deni Avdija per attrarre l’attenzione dei Detroit Pistons. Ma questo potrebbe non bastare, in quanto i Pistons gradirebbero anche un paio di scelte al primo round.

Il mercato in casa Wizards si scalda e il suo numero 6 potrebbe nuovamente cambiare squadra. Se non in direzione Detroit, forse da un’altra parte.

