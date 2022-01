NBA, slitta il rientro di Paul George

Già orfani di Kawhi Leonard, rottosi il legamento crociato durante la serie Playoff contro gli Utah Jazz, i Los Angeles Clippers hanno perso anche Paul George. I nuovi esami effettuati in questi giorni non devono aver portato buone notizie poiché al giocatore serviranno altre settimane di recupero, come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Plan continues to be to evaluate how Paul George's right elbow responds to rest over next few weeks, sources tell ESPN. https://t.co/kqTv35syqO

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 18, 2022