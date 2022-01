NBA, Miles Bridges sul Most Improved Player: “Voglio solo migliorare”

Gli Charlotte Hornets hanno compiuto un lungo cammino in questi ultimi anni, dai bassifondi della Eastern Conference a lottare per i Playoff. I nuovi innesti, tra cui LaMelo Ball e Terry Rozier, hanno dato nuova linfa alla squadra. E il merito di questa crescita si deve anche all’esplosione di un giocatore in particolare: Miles Bridges, che punta addirittura al premio di Most Improved Player.

Le sue statistiche urlano. La media punti è partita, dalla stagione 2018/2019, da 7.5, è passata per 13.0 e 12.7, fino ad attestarsi in questo campionato ai 20.0. La scorsa notte, il classe ’98 ha messo a tacere il Madison Square Garden con una prestazione da 38 punti e 12 rimbalzi. Al termine della gara, Miles Bridges ha parlato delle sue possibilità di vincere il premio dando l’impressione di non curarsene troppo. Queste le sue parole:

“Da quando, lo scorso anno, l’allenatore ha riposto tanta fiducia in me, è stata una costruzione. Non scambierei i miei compagni nemmeno per il mondo. Quindi voglio solo migliorare e raggiungere il massimo per provare a raggiungere i Playoff.”

Il numero 0 degli Hornets ha messo la luce su un altro aspetto, ossia la squadra. Ma ha voluto sottolineare come la fiducia del suo allenatore abbia contribuito a trasformarlo in un giocatore da All-Star e da candidato al Most Improved Player. Le possibilità di vincerlo sono buone.

