NBA, Giannis Antetokounmpo sui Playoff 2020: “Miami squadra da bolla”

Giannis Antetokounmpo è sicuramente uno dei giocatori più iconici della NBA attuale. Il greco, 27 anni compiuti a dicembre, ha coronato il suo sogno di diventare campione la scorsa stagione, venendo anche eletto MVP delle Finals 2021. Questi risultati, uniti ai due premi di MVP della stagione regolare, al premio di giocatore più migliorato e di difensore dell’anno, hanno permesso a Giannis Antetokounmpo di entrare nella NBA 75.

The Athletic ha quindi deciso di intervistare il giovane campione dei Milwaukee Bucks. Durante l’intervista, che ripercorre l’intera carriera NBA di Giannis, il greco si è soffermato in particolare sulla stagione 2019-2020. La seconda parte di quella stagione fu segnata dall’arrivo del Covid. La lega bloccò la competizione a marzo, salvo ripartire in estate nella famosa “bolla di Orlando“.

Ai Playoff 2020 nella bolla, i Milwaukee Bucks furono sconfitti dai Miami Heat al secondo turno, nonostante Giannis Antetokounmpo fosse l’MVP in carica e i Bucks favoriti:

“Sono arrivato con un po’ di risentimento, sapevo qual era l’obiettivo. Sapevo di dovermi costruire delle buone abitudini. Dovevo arrivare al punto. Quello fu uno dei miei anni migliori in carriera, offensivamente e difensivamente. Nel trovare i miei compagni. Vi dico questo, coach Bud mi ha costretto a cercare i miei compagni, del tipo ‘No, te devi fare il passaggio giusto, devi farlo’. E io ero tipo ‘Coach siamo sotto di due. O attacco l’avversario o tiro da tre’. E lui ‘No, fa il passaggio giusto’.

Ok coach, settimo anno in NBA, finito contro Miami. Non voglio trovare scuse come atleta, ma non fu un anno soddisfacente per me, perché mi sentivo come che, se fossimo stati in una situazione normale, non sarebbe finita in quel modo. Ma in fin dei conti, mi sentivo come se Miami fosse stata costruita per essere una squadra NBA da bolla.”