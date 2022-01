NBA, Russell Westbrook infastidito dalle dichiarazioni di Magic Johnson

Nella notte NBA appena trascorsa, i Los Angeles Lakers hanno perso di ben 37 punti contro i Denver Nuggets. Si tratta della seconda sconfitta più pesante per passivo nella carriera di LeBron James e aggiunge un altro tassello negativo alla storia della franchigia gialloviola.

Magic Johnson, icona nonché ex dirigente dei Lakers, ha contribuito a gettare benzina sul fuoco dal suo account Twitter, esprimendo il dissenso sui social.

LeBron James, autore di 25 punti e nove rimbalzi con brutte percentuali dal campo, ha lasciato l’arena senza commentare l’accaduto, lasciando sulle spalle di Russell Westbrook il peso di tali dichiarazioni.

Westbrook ha messo a segno 19 punti con il 45% dal campo, un netto miglioramento rispetto al suo pessimo stato di forma al tiro delle ultime partite.

“Magic ha dato la sua opinione, ma lui non è qui tutti i giorni. Non si allena con noi ogni giorno e non sa quali sono le nostre intenzioni, cosa ci passa per la testa e cosa stiamo provando a capire in campo. Io non ho motivo di dirgli di non fare cose del genere, ma ripeto, tutti pensano di poter dare la propria opinione, è così e basta.”