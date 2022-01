NBA, Devin Booker segna 48 punti nel dominio dei Suns

Durante la scorsa nottata, Devin Booker ha centrato il suo massimale in stagione, segnando ben 48 punti nella vittoria dei suoi Suns contro i San Antonio Spurs per 121-107.

La squadra di Phoenix è arrivata decisamente in forma, dopo aver vinto contro Detroit domenica; i Suns hanno cominciato male la partita, ma Booker ha segnato 18 punti nel solo primo quarto, mantenendo la partita aperta.

D-Book non ha dovuto fare tutto da solo, potendo contare su un Chris Paul in grandissima forma, che ha aiutato la squadra ha raggiungere la sesta vittoria consecutiva, con 15 punti e 12 assist.

Dopo la partita, Devin Booker ha condiviso la conferenza stampa proprio con l’amico e compagno di squadra Paul, commentando la partita.

“Ho una grandissima stima e rispetto per l’organizzazione dei Spurs. La squadra ha una cultura vincente, invidiabile, e per questo so di cosa sono capaci e il livello a cui competono qui a San Antonio. Per questo motivo ho cercato di essere aggressivo sin dall’inizio della partita.”

Lo stesso CP3 ha condiviso i suoi pensieri riguardo l’incontro, facendo i complimenti al compagno per la grande prestazione.

“Beh, ormai è come se ci fossimo abituati. Abbiamo una squadra che sa supportare tutti, e ci piace vedere i nostri compagni fare bene. Quindi quando abbiamo visto Devin così in forma, non abbiamo fatto altro che continuare a liberarlo, cercando di fargli fare la giocata giusta. Per noi è fondamentale giocare in questo modo per assicurarci di vincere la partita.”