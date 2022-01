NBA, gli Hawks ritornano alla vittoria con i 30 punti di Trae Young

Dopo una serie di 10 gare perse in casa di fila, gli Atlanta Hawks sono tornati alla vittoria in una gara molto dura contro i Milwaukee Bucks.

L’ultima vittoria alla State Farm Arena era datata 22 novembre, e gli Hawks sono andati molto vicini a raggiungere la peggiore striscia di risultati dal 2004-2005.

Protagonista assoluto della gara, Trae Young, che segnando 30 punti, si è preso la responsabilità di trascinare al trionfo la propria squadra. Dopo le scorse finali di Conference ad Est, gli Hawks sono una delle squadre che ha ottenuto meno risultati in assoluto, anche a causa dei numerosi problemi legati agli infortuni e al COVID.

La storia sembrava ripetersi nella giornata dedicata a Martin Luther King, con la squadra che si trovava sotto di 11 punti a 9 minuti dal termine; Trae Young ha segnato ben 15 punti nell’ultimo quarto, con 11 assist e il 100% ai liberi.

Ice Trae ha poi commentato in questo modo la vittoria dei suoi Hawks.

“Abbiamo semplicemente trovato un modo per vincere. Ci sono stati tanti problemi per noi, tra infortuni e protocolli COVID, avevamo davvero bisogno di questa vittoria. Ci siamo riuniti nonostante le difficoltà, abbiamo giocato con intensità e ci siamo impegnati duramente per arrivare a questo risultato.”

Successivamente Trae Young ha parlato dell’importanza di giocare nel giorno dedicato a Martin Luther King, nella città in cui è cresciuto, la sua Atlanta.

“Mi vengono in mente tanti pensieri. Per la nostra gente, la figura di Martin Luther King è importantissima, sappiamo quanto la città è stata importante per lui e quanto lui lo sia stato per noi. Siamo davvero onorati di poter dedicare questa vittoria a lui. Mi auguro che questa vittoria possa essere un segnale di ripartenza anche per noi, come organizzazione e come gruppo.”