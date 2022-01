NBA, Westbrook fuori giri, i Sacramento Kings infieriscono

Russell Westbrook sta affrontando il momento più complicato della sua stagione NBA e i Lakers raccolgono ancora risultati altalenanti. Se le difficoltà iniziali erano riconducibili a un normale adattamento, ora non è poi così.

Westbrook in caduta libera, ma non perde aplomb

Nelle ultime nove partite giocate Westbrook non ha mai trovato il fondo della retina da oltre l’arco (0-15 complessivo). In particolare, nelle ultime tre uscite ha segnato appena 23 punti, tirando con un agghiacciante 8-40. Agghiacciante è proprio la connotazione scelta dai Sacramento Kings per ironizzare sulle percentuali in picchiata del play avversario. Sul maxi schermo del Golden 1 Center è apparsa infatti una grafica piuttosto esplicita.

The Kings have absolutely no chill. 💀 pic.twitter.com/GBALJ7h9Tx — Legion Hoops (@LegionHoops) January 13, 2022

Westbrook da parte sua resta indifferente, per quanto possibile:

“Approccio alle critiche in senso positivo. Le interpreto così: da quando sono nella lega [la reazione] di ogni palazzetto, dei tifosi e le battute sono per me un complimento. Se non avessi ottenuto nulla in questo gioco ora non presterebbero attenzione a cosa sto facendo o a come lo sto facendo. […] Continuerò a testa alta con la mentalità ‘Perché no?’ che mi contraddistingue.”

