Risultati NBA, Brooklyn da favola con i Big Three contro Chicago, Lakers ancora male

Con un terzo quarto devastante (39-19), i Brooklyn Nets vincono sul difficile campo dei Chicago Bulls e si avvicinano in classifica ad East. Si è rivisto Kyrie Irving in campo: per lui 25 minuti di gioco per 9 punti, 4 rimbalzi e 3 assist a referto. Bene James Harden (25 punti e 16 rimbalzi), così come Kevin Durant (27 punti e 9 assist).

Stesso discorso, ma al contrario, per i Los Angeles Lakers i quali – a causa di un terzo periodo sciagurato – hanno ceduto di fronte a Sacramento. Tutto questo nonostante il solito LeBron James da 34 punti, 7 rimbalzi e 6 assist in 39 minuti di permanenza sul parquet, così come Malik Monk da 22 punti. Westbrook ha chiuso invece con 8 punti, 12 rimbalzi e 6 assist.

Nelle altre partite di serata, da segnalare la netta vittoria dei New York Knicks su Dallas. Prestazione opaca per Luka Doncic, il quale ha chiuso con una doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi, ma male al tiro. Dall’altra parte, super gara di RJ Barrett (32 punti) e Mitchell Robinson (19 punti e 10 rimbalzi), quest’ultimo un problema autentico per la difesa texana. Battuta d’arresto per Phila contro Charlotte, mentre Cleveland regola Utah, mandando 6 giocatori in doppia cifra.

Philadelphia 76ers – Charlotte Hornets 98-109

Indiana Pacers – Boston Celtics 100-119

Washington Wizards – Orlando Magic 112-106

Atlanta Hawks – Miami Heat 91-115

New York Knicks – Dallas Mavericks 108-85

San Antonio Spurs – Houston Rockets 124-128

Utah Jazz – Cleveland Cavaliers 91-111

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 125-116

Chicago Bulls – Brooklyn Nets 112-138