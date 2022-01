Seconda sconfitta consecutiva per i Los Angeles Lakers che perdono questa notte contro i Sacramento Kings: il quintetto gialloviola non riesce ad arginare la furia dei californiani che, soprattutto nel terzo quarto, prendono il largo. LeBron James segna 34 punti, non sufficienti a salvare la baracca dei Lakers.

Final from Sacramento pic.twitter.com/LUlGXSqGgK — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 13, 2022

LeBron James: “Squadra costruita sulla profondità, ma per ora non l’abbiamo mai avuta”

Lo score dei Lakers in questa stagione conta 21 vittorie e altrettante sconfitte, un bottino altalenante per LeBron James che, nel post partita, parla anche di cosa sta mancando alla squadra in questa stagione:

“Questa è una stagione altalenante per noi, per questo abbiamo il 50% delle vittorie: la squadra è stata costruita per avere un roster profondo, ma è proprio questo che ci è mancato finora; se non hai i giocatori a disposizione, giocano sempre gli stessi e fisicamente ne risentono: oggi il loro ritmo nel terzo quarto era molto più alto del nostro, non siamo riusciti ad arginarlo”

"Our team is built on depth and for the majority of the season, we haven't had that." @KingJames on the #Lakers adversity this year. pic.twitter.com/ZnyRxQ3ywo — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) January 13, 2022

Russell Westbrook: “Non ho scuse”

Oltre a LeBron James sono in pochi a salvarsi e, tra questi, non figura Russell Westbrook. L’ex stella degli Wizards chiude la sua partita con otto punti, 12 rimbalzi e sei assist, troppo pochi per aiutare la squadra a vincere, come racconta lui stesso nelle interviste post partita:

“Non ho scuse per la prestazione di oggi, potevo fare meglio ma così non è stato: non punto il dito contro di me, altre volte dopo brutte prestazioni mi sono rialzato e sarà così anche adesso. Devo solo concentrarmi su me stesso e cercare il modo di migliorare”

"I got no excuses. For me, I don't point fingers. I always look at myself for ways to become better." @russwest44 on his current slump. pic.twitter.com/Z34mPcONPm — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) January 13, 2022

I Lakers torneranno in campo domenica notte contro i Nuggets.

