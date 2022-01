È stata una notte speciale per Darius Garland che, oltre alla vittoria dei Cavs su Utah, ha registrato anche la sua prima tripla doppia in carriera: un traguardo importante visto che lo mette insieme a LeBron James nell’essere unico giocatore di Cleveland, negli utlimi 25 anni, a registrare una tripla doppia in tre quarti di gioco.

The fourth youngest player to notch a triple-double in franchise history! 🔥 RETWEET to congratulate #DariusGarland on his first career trip dub and you could win two suite tickets to Monday's return home!@FuboSportsbook | #NBAAllStar pic.twitter.com/srwM5SR3U7 — Cleveland Cavaliers (@cavs) January 13, 2022

Darius Garland: “Penso solo a giocare”

Scosso dall’emozione per la vittoria e per il traguardo raggiunto, nel post partita Darius Garland commenta la sua prima tripla doppia in carriera, arrivata grazie all’aiuto dei suoi compagni di squadra:

“Abbiamo giocato una grande partita, abbiamo difeso bene e siamo ripartiti alla grande. Sono davvero entusiasta per la mia prima tripla doppia, la rivedrò insieme ai coach e ai miei compagni: se ci sono riuscito è per merito loro, senza il loro aiuto non avrei mai raggiunto un traguardo simile. Career-high di assist? Penso solo a giocare e a dare il massimo, questo è il contributo che posso dare alla squadra”

"I'm just playing basketball." Even after recording his first triple-double and dishing out a career-high 15 assists, @dariusgarland22 humbly deflects credit to his @cavs teammates.#LetEmKnow | @SerenaWinters pic.twitter.com/wEWOXi0Ggt — Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) January 13, 2022

JB Bickerstaff: “Siamo rimasti concentrati per 48 minuti”

La prestazione dei Cavs inorgoglisce coach JB Bickerstaff che, nelle interviste con i giornalisti, loda anche Darius Garland:

“Oggi non ci siamo sfaldati, non abbiamo cambiato atteggiamento e modo di giocare nel corso della partita ma siamo rimasti concentrati per 48 minuti: questo è l’aspetto più importante, non ci siamo complicati la vita da soli. Sono molto felice per Darius perché è davvero un bravo ragazzo, uno di quelli che mette al primo posto gli altri e farebbe di tutto per loro. È il ragazzo per cui tutti fanno il tifo”

J.B. Bickerstaff describes Darius Garland as someone who puts other people first and someone you want to root for.#LetEmKnow | @Wayside_Akron pic.twitter.com/JOlGBRWi1D — Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) January 13, 2022

