NBA, intervista Schroeder dopo i Lakers: grafica tv attacca Westbrook

21 punti, sei assist e sei rimbalzi. Bottino soddisfacente nella larga vittoria dei Celtics contro i Lakers per Dennis Schroder. L’ex di serata si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. La grafica televisiva pensata da NBC Sports Boston, in tal senso, ha dato una grossa mano.

Durante l’intervista a caldo al termine della gara, al sorriso compiaciuto di Dennis Schroder ha fatto da contorno la grafica tv elaborata dall’emittente tv. Inconsueta, nello stile, ma con un riferimento chiaro. “Voi pagate Russ 44 milioni di dollari lol”, si legge infatti in sovrimpressione. Una stoccata agli acerrimi rivali che accende la sfida.

Y'all paying him how much!? 🌚 pic.twitter.com/uGyoJOYDR1

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) November 20, 2021