Continua l’ottimo periodo di forma per i Charlotte Hornets, che toccano le quattro vittorie consecutive grazie al successo su Philadelphia: Gordon Hayward è il protagonista indiscusso della serata con 30 punti messi a segno. L’intenzione dell’ex Celtic e degli Hornets è quella di allungare la striscia di vittorie consecutive.

Gordon Hayward: “La differenza l’abbiamo fatta in difesa”

Prestazione superba per Gordon Hayward che, però, non si tiene per sé il merito della vittoria, ma riconosce il lavoro di tutti i suoi compagni di squadra, come racconta ad Ashley ShahAhmadi nel post partita:

“Se abbiamo vinto è stato merito della difesa, lì abbiamo fatto la differenza perché siamo stati attenti e non gli abbiamo concesso troppo. Prima della partita abbiamo parlato del nostro score e non vogliamo fermarci qui: vogliamo continuare a vincere, questa è stata una grande vittoria per noi ma è solo una, dobbiamo continuare così e vogliamo vincere ancora contro Phila”

Una vittoria resa ancora più gustosa dal fatto che gli Hornets non battevano i 76ers dal 2 novembre 2016, detenendo così il record di sconfitte contro una squadra NBA: grazie ai 30 punti di Hayward Charlotte ha spezzato la maledizione.

James Borrego: “Rimaniamo concentrati sul presente”

Felice della prestazione dei suoi e della vittoria James Borrego che, nel post partita, racconta di come la sua squadra vive questo momento particolarmente positivo:

“Per anni abbiamo cercato di vincere contro Phila e oggi ci siamo riusciti. Continuo a dire ai miei ragazzi di non guardare troppo avanti ma di concentrarsi sul presente: siamo esseri umani e prima o poi perderemo, non dobbiamo cercare di immaginare quando accadrà ma concentrarci sul momento e dare il massimo. Così si cresce e si migliora”

