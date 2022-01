Mercato NBA, stallo tra Ben Simmons e i Sixers. E incombe la deadline

Secondo quanto riportato dall’insider NBA Adrian Wojnarowski Rich Paul, tra i più celebri e chiacchierati agenti sportivi, ha incontrato nuovamente il management dei Philadelphia 76ers. Sul tavolo un tentativo di riavvicinamento tra Ben Simmons, suo assistito, e la squadra.

ESPN Sources: Agent for Ben Simmons – Klutch Sports CEO Rich Paul – met with Sixers’ Daryl Morey and Elton Brand to discuss status of stalemate today. Stances unchanged: Simmons no closer to playing this season – and Sixers determined to bring back a significant player in trade.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 12, 2022