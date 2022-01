NBA, Morant e VanVleet nominati giocatori della settimana

Sono stati premiati i Player of the Week di questa prima settimana disputatasi interamente nel nuovo anno. A primeggiare sono due point guard: Ja Morant e Fred VanVleet, rispettivamente per la Western Conference e la Eastern Conference. A riportarlo è Shams Charania di The Athletic.

NBA Players of the Week for Week 12: Grizzlies guard Ja Morant and Raptors guard Fred VanVleet. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 10, 2022

I Memphis Grizzlies continuano a vincere, con Ja Morant e senza di lui. La franchigia è saldamente al quarto posto con 28 vittorie e 14 sconfitte. La scorsa settimana sono arrivate quattro vittorie su quattro partite. A inaugurare la serie è il successo contro i Brooklyn Nets, dove Morant domina con 36 punti, 6 rimbalzi e 8 assist. Il numero 12 si replica contro i Cavaliers mettendo a segno 26 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. Infine chiude la sua settimana contro i Detroit Pistons con 22 punti.

Settimana esaltante anche per l’altro Player of the Week e i Toronto Raptors che battono rispettivamente San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks e Utah Jazz. VanVleet apre la striscia con 33 punti, 2 rimbalzi e 7 assist contro i texani. Con i campioni in carica è autore di 19 punti, 3 rimbalzi e 5 assist. Dunque, chiude con una tripla doppia da urlo contro i Jazz: 37 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. I Raptors si trovano attualmente al settimo posto e in piena corsa Playoff.

