NBA, Draymond Green: “Era importante esserci per Klay”

Quella appena trascorsa, è stata una domenica speciale per i Golden State Warriors e i suoi tifosi. La franchigia californiana ha finalmente riabbracciato Klay Thompson dopo oltre due anni di calvario. In più è arrivata la trentesima vittoria in stagione. Nonostante l’infortunio al polpaccio accusato nel riscaldamento, Draymond Green ha firmato la sua presenza all’agognato ritorno del compagno.

Il numero 23 degli Warriors è rimasto in campo soltanto per sette secondi. Giusto il tempo di essere accanto a Thompson e celebrarlo. Il giocatore ha raccontato il motivo di questa scelta a The Undefeated:

“Non credo che il mio infortunio al polpaccio sia un grande problema, ma per me era importante essere in campo per la prima partita di Klay [Thompson]. Aspettavo questo momento da quasi tre anni. Volevo sentire l’energia, ma cosa più importante, se lui fosse sceso in campo e fosse stato presente io avrei voluto farcela.”

Fortunatamente l’infortunio di Draymond Green sembra essere di lieve entità e, forse, potrà cavarsela con pochi giorni di stop. Thompson, invece, ha chiuso la serata con 17 punti, 3 punti e un assist in 20 minuti giocati. Dopo il suo ritorno, adesso gli Warriors aspettano quello di Green.

