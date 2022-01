NBA, LeBron James commenta il sorpasso su Oscar Robertson

I Los Angeles Lakers sono stati battuti in casa dai Memphis Grizzlies. Una sconfitta, quella per 127 a 119, che vale la 20esima caduta in questa stagione. I sette assist messi a segno da LeBron James, però, accendono una piccola luce in questo ennesimo passo falso. The Chosen One ha scavalcato Oscar Robertson nella classifica All-Time degli assist.

Nella sua carriera tra il 1960 e il 1973 Big O produsse 9,887 assist, mentre il numero 6 gialloviola ha appena raggiunto quota 9,888. Dopo la gara e dopo aver scoperto il sorpasso, LeBron James lo ha commentato con queste parole:

“Sono uno storico del gioco e conosco abbastanza la storia di Big O. Dalla high school, passando per l’Università di Cincinnati, i Cincinnati Royals, i Milwaukee Bucks e tutto il resto, quello che ha lasciato al gioco è qualcosa di impareggiabile.”

Il 37enne ha poi continuato:

“È stato una delle prime guardie a fare un po’ di tutto sul campo. La sua abilità di coinvolgere i compagni, la sua capacità di fornire gioia sul campo con il passaggio è qualcosa che ho sempre rispettato. Ragazzi come lui, Jason Kidd Magic Johnson: ogni volta che sono accostato ai più grandi è un vero onore.”

Il prossimo obiettivo di LeBron James è proprio Magic Johnson e servono 254 assist per scavalcarlo. Il quattro volte campione NBA viaggia a una media di 6.6 assist a partita: se dovesse giocare tutte le 41 partite rimanenti arriverebbe a 270 passaggi chiave. Dunque, potrebbe sorpassarlo già in questa stagione. Il numero 1 della classifica è John Stockton e i suoi 15,806 assist sono irraggiungibili, anche per James.

Leggi anche:

NBA, Anthony Davis procede nel recupero dall’infortunio

NBA, Morant e VanVleet nominati giocatori della settimana

Mercato NBA, conferme e tagli: le mosse delle squadre