Mercato NBA, in arrivo la conferma di Lance Stephenson fino al termine della stagione

La rinascita di Lance Stephenson con gli Indiana Pacers continua. Secondo quanto riporta l’insider Marc Stein, la franchigia sarebbe intenzionata a confermare il giocatore fino al termine della stagione 2021-2022. Stephenson ha firmato un 10-day contract con Indiana, che scadrà tra un giorno, ma le sue ottime prestazioni gli andranno ad assicurare una seconda chance nella NBA.

The Pacers are expected to keep Lance Stephenson for the rest of the season, league sources say, thanks to his very strong play in this third Indiana stint that has won admiration from Pacers coach Rick Carlisle.



Stephenson has one day left on his initial Indiana hardship deal.