NBA, Jeff Weltman e John Hammond confermati ai vertici Magic

Gli Orlando Magic hanno confermato il quadro dirigenziale per dare stabilità al progetto tecnico del nuovo arrivato Jahmal Mosley. Jeff Weltman e John Hammond, presidente operativo e GM della squadra, resteranno in carica fino al 2025-26. La notizia è stata anticipata su Twitter dall’insider ESPN Adrian Wojnarowski.

The Orlando Magic have extended the contracts of President Jeff Weltman and GM John Hammond through the 2025-2026 seasons, sources tell ESPN.

