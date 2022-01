NBA, Westbrook su Ja Morant: “Difesa costantemente sotto pressione”

Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive Los Angeles Lakers. I gialloviola, sotto di 29 con 6’ da giocare, devono archiviare al più presto una serata storta che li ha visti uscire sconfitti dalla Crypto.com Arena per mano dei Grizzlies. Necessario per i padroni di casa ripartire dal parziale di 21-0 a favore che ha reso meno pesante il passivo. Memphis, dal canto suo, non scende dall’ottovolante e continua a raccogliere risultati in serie.

Westbrook elogia Morant

Non sempre è facile riconoscere a caldo i meriti avversari mentre si mastica amaro per una sconfitta. Russell Westbrook lo ha fatto, spendendo qualche parola per Ja Morant. Nonostante soli dieci tiri tentati, il play dei Grizzlies si è preso la copertina con una giocata difensiva che ne ha messo in mostra l’esplosività travolgente. Ecco le parole di Westbrook:

“La stoppata è una stoppata. Punto. Il contributo di Ja per loro è cruciale. Porta rapidità al gioco e mette la difesa avversaria costantemente sotto pressione, il che lo rende difficile da marcare.”



Russell Westbrook discusses Ja Morant's impact on a potent Grizzlies offense. pic.twitter.com/dpFWldmwgw — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) January 10, 2022

