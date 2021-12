NBA, altro rinvio: posticipata Nets-Blazers

I correttivi posti in essere dalla NBA non sono stati per ora sufficienti a evitare ulteriori rinvii. Sesta gara stagionale posticipata: nella notte italiana tra giovedì 23 e venerdì 24 dicembre, l’ultima di azione prima della pausa di vigilia del Christmas Day NBA, non verrà disputata Nets vs Trail Blazers. Brooklyn non dispone infatti ancora del numero minimo di giocatori richiesto per affrontare il match in trasferta a Portland.

Il comunicato NBA sul rinvio di Nets-Blazers

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/oDJ1DPFlsL — NBA Communications (@NBAPR) December 22, 2021

