Mercato NBA, Joe Johnson ai Boston Celtics con un 10-day contract

Sono stati fatti tanti nomi nel mercato NBA delle ultime ore. Dopo diversi tentativi vani, Joe Johnson fa di nuovo capolino in NBA e firma un decadale con i Boston Celtics. Un dettaglio romantico? Furono proprio i Celtics a scegliere Joe Johnson al Draft, vent’anni fa. La notizia è riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Free agent guard Joe Johnson is signing a 10-day deal with the Boston Celtics, sources tell ESPN. Johnson is returning to the franchise that drafted him 20 years ago and is expected to play tonight vs. Cleveland.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 22, 2021