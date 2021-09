Joe Johnson commenta un suo possibile ritorno in NBA

Joe Johnson vorrebbe tornare a giocare in NBA. Ci aveva già provato l’anno scorso ma in quel caso non riuscì ad ottenere un posto in un roster. Tuttavia, il sogno non si è concluso. Queste le dichiarazioni di Johnson rilasciate a TMZ Sports:

“Non sono un giocatore finito. Vedremo che cosa succederà in futuro. Amico, lo vedremo. Non ho niente di sicuro o di definitivo da dirti su questo argomento, sono pienamente sincero con te. Ma sicuramente farò di tutto per tornare.”

Iso Joe, all’età di 40 anni, vorrebbe solo un’altra possibilità nella lega che conta. Le voci su un possibile rientro sono cresciute dopo aver vinto per il secondo anno di fila l’MVP nel torneo Big 3. L’ultima volta che l’ex Atlanta ha giocato in NBA è stato nel 2018, dopodiché i Detroit Pistons decisero di tagliarlo l’anno successivo, non lasciando alcun scampo allo stesso Johnson. Da quel momento in poi è nata la sua rincorsa nuovamente alla NBA.

