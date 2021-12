Mercato NBA, i giocatori sotto contratto tramite hardship exemption: tutti i nomi

La risalita dei casi Covid in NBA ha spinto lega e associazione giocatori (NBPA) a stringere un accordo temporaneo per far fronte all’emergenza. In attesa di nuove disposizioni a seguire, l’intesa è effettiva almeno fino al 19 gennaio prossimo. (qui tutti i dettagli).

Mercato NBA e hardship exemption: la lista aggiornata in tempo reale

In quest’articolo raccogliamo tutti i nomi subentrati nei roster con le formule più varie (es. 10-day o two-way contract).

Ultimo aggiornamento: martedì 21 dicembre ore 22:50

Atlanta Hawks

Lance Stephenson

Malcom Hill

Boston Celtics

CJ Miles

Brooklyn Nets

Charlotte Hornets

Chicago Bulls

Alfonzo McKinnie

MarcMcClung

Ersan Ilyasova

Cleveland Cavaliers

Luke Kornet

Dallas Mavericks

Theo Pinson

Marquese Chriss

George King

Denver Nuggets

Detroit Pistons

Golden State Warriors

Houston Rockets

Indiana Pacers

Los Angeles Clippers

Moses Wright

Los Angeles Lakers

Jemerrio Jones

Mason Jones

Memphis Grizzlies

Miami Heat

Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves

Chris Silva

Rayjon Tucker

New Orleans Pelicans

Jared Harper

New York Knicks

Damyean Dotson

Matt Mooney

Oklahoma City Thunder

Orlando Magic

Freddie Gillepsie

Philadelphia 76ers

Tyler Johnson

Phoenix Suns

Portland Trail Blazers

Sacramento Kings

Ade Murkey

San Antonio Spurs

Toronto Raptors

Brandon Goodwin

Juwan Morgan

Tremont Waters

Utah Jazz

Washington Wizards

Jordan Schakel