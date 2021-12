NBA, rinviata la partita tra i Chicago Bulls e i Toronto Raptors

Nella notte si sarebbe dovuta giocare la sfida tra i Chicago Bulls e i Toronto Raptors. Tuttavia, a causa dell’elevato numero di giocatori indisponibili causa Covid-19 all’interno della franchigia canadese, la partita è stata rinviata a data da destinarsi. In particolare, i Raptors hanno più di otto giocatori inseriti nel protocollo Covid, fra cui Fred VanVleet e Pascal Siakam.

Ecco il comunicato ufficiale della NBA.

