NBA, Towns e Tatum giocatori della settimana

Si è conclusa un’altra settimana di gioco e, come di consueto, sono stati nominati i migliori giocatori della settimana. Per la Western Conference è Karl-Anthony Towns a vincere il premio, mentre nella Eastern Conference primeggia Jayson Tatum. A riportare la notizia è Shams Charania di The Athletic.

NBA Players of the Week for Week 9: Timberwolves center Karl-Anthony Towns and Celtics forward Jayson Tatum. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 20, 2021

Settimana da urlo per i Minnesota Timberwolves che battono rispettivamente Denver Nuggets, Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks. Tre successi che proiettano la squadra in piena corsa Playoff. Il faro della squadra è Karl-Anthony Towns che domina con 32 punti, 4 rimbalzi e 4 assist contro i Nuggets. Il numero 32 dei T’Wolves veste i panni di trascinatore anche contro i losangelini con 28 punti, 10 rimbalzi e 4 assist. Infine, 24 punti, 7 rimbalzi e 6 assist nell’ultima gara della settimana.

L’altro Player of the Week è Jayson Tatum. I Boston Celtics chiudono con due vittorie, ai danni di Milwaukee Bucks e New York Knicks, e con una sconfitta casalinga inflitta dai Golden State Warriors. Il numero 0 è inarrestabile contro i campioni in carica: 42 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Conclude a testa alta anche la gara con gli Warriors mettendo a segno 27 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Bastano, infine, 25 punti, 9 rimbalzi e 2 assist per demolire i newyorkesi.

Leggi anche:

Risultati NBA, i Lakers vanno KO con Chicago. Phoenix è devastante, male Dallas

NBA, Alex Caruso conquista la mascotte Bulls: meme per i Lakers

Mercato NBA, i giocatori sotto contratto tramite hardship exemption: tutti i nomi