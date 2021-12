NBA, Nate McMillan su Gallinari: “Non presenta alcun sintomo”

Nella giornata di ieri, Danilo Gallinari è entrato nel protocollo per la salute e la sicurezza della NBA. Il giocatore ha così raggiunto i suoi compagni di squadra Trae Young e Clint Capela, anch’essi in isolamento. A causa di tutte queste assenze, la franchigia della Georgia non ha disputato l’ultimo match contro i Cleveland Cavaliers.

A questo proposito, l’allenatore di Atlanta Nate McMillan è intervenuto rassicurando i tifosi in merito alle condizioni di salute del Gallo e di Young:

“Sia Danilo che Trae stanno bene e non presentano alcun sintomo. Spero che tornino al più presto a disposizione.”

L’allenatore ha anche annunciato che Lance Stephenson e Malcolm Hill potrebbero giocare diversi minuti nella partita in programma questa notte contro gli Orlando Magic.

Nate McMillan said Lance and Malcolm Hill "could see some time tonight or tomorrow." He said he's planning on playing an 8 or 9 man rotation. — Chris Kirschner (@ChrisKirschner) December 22, 2021

Gli Hawks, occupano attualmente l’undicesimo posto della Eastern Conference con un record di 14-15. Gli scorsi finalisti in carica ad Est non sono ancora riusciti a trovare la giusta continuità e sicuramente tutte queste assenze non migliorano la situazione. Staremo a vedere come reagiranno questa notte contro i Magic.

