NBA, Adam Silver esclude una sospensione della stagione: “Il virus non sparirà”

In una versione ridotta di NBA Today, programma del palinsesto ESPN, ampio spazio all’intervista di Malika Andrews one-to-one con Adam Silver. Il commissioner NBA, alle prese con l’emergenza pandemica che sta alterando calendari e logistica in una fase importante della stagione, ha escluso uno stop alle competizioni. Stando ai dati raccolti dalla lega, oltre il 90% dei test positivi è riconducibile alla variante Omicron.

“Non è prevista la sospensione della stagione. Abbiamo ovviamente considerato tutte le opzioni [sul tavolo] a essere onesti fatichiamo a comprendere la logica che sarebbe alla base di una sospensione ora come ora. Lasciando stare il resto del mondo, i casi stanno aumentando in tutti gli Stati Uniti e ci troviamo in una posizione che sapevamo si sarebbe ripresentata. Il virus non sparirà e noi dovremo imparare a conviverci. Dal giorno in cui abbiamo interrotto le competizioni nel marzo 2020 non facciamo altro che confrontarci con gli imprevisti della situazione contingente. […] Valutando tutti i fattori, da parte nostra la cosa giusta e responsabile da fare è continuare a giocare.”

Commissioner Adam Silver joined NBA Today to talk about COVID in the league as Christmas Day approaches.

Silver said there are currently no plans to pause the season. pic.twitter.com/LFIPCCejnQ

— Malika Andrews (@malika_andrews) December 21, 2021