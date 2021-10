Ecco chi sono i migliori 75 giocatori NBA di sempre

Nella notte è stata svelata la lista completa dei migliori 75 giocatori nella storia NBA. Ad onor del vero, le nomination sono salite a quota 76 per un Ex aequo. Tra i 76, troviamo tutti quelli che facevano parte della lista dei 50 migliori del 1997. Da notare che sono presenti Dominique Wilkins e Bob McAdoo, i quali non erano stati inseriti nei 50 e che erano considerati i principali assenti.

Gli ultimi 26 nomi inseriti

Elgin Baylor

Dave Bing

Billly Cunningham

Dave Debusschere

Pete Maravich

Earl Monroe

Shaquille O’Neal

Dolph Schayes

Lenny Wilkens

Dominique Wilkins

Dennis Rodman

Ray Allen

Dwyane Wade

Jason Kidd

Kobe Bryant

Gary Payton

Bob McAdoo

Paul Pierce

Stephen Curry

Reggie Miller

Kawhi Leonard

Damian Lillard

LeBron James

Carmelo Anthony

Anthony Davis

Russell Westbrook

Migliori 76 giocatori NBA: lista completa

Magic Johnson

James Worthy

Wilt Chamberlain

Jerry West

Larry Bird

Michael Jordan

Scottie Pippen

Clyde Drexler

Isiah Thomas

Karl Malone

Chris Paul

Allen Iverson

Patrick Ewing

Tim Duncan

Kevin Garnett

Robert Parish

John Havlicek

Sam Jones

Bill Walton

Bill Sharman

Walt Frazier

Paul Arizin

Rick Barry

Wes Unseld

Nate Thurmond

Hal Greer

Dirk Nowitzki

Bob Pettit

Oscar Robertson

Bill Russell

Giannis Antetokounmpo

Kevin Durant

Elvin Hayes

Jerry Lucas

Willis Reed

Nate Archibald

Bob Cousy

Dave Cowens

James Harden

Hakeem Olajuwon

Kevin McHale

Kareem Abdul-Jabbar

George Mikan

John Stockton

Steve Nash

Charles Barkley

Julius Erving

George Gervin

Moses Malone

David Robinson

