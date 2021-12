NBA, Danilo Gallinari entra nel protocollo Covid

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di ESPN, Danilo Gallinari è entrato nel protocollo NBA per la salute e la sicurezza. Il cestista di Sant’Angelo Lodigiano, seppur vaccinato con tre dosi, è il terzo giocatore degli Atlanta Hawks a dover affrontare tale procedura, studiata per arginare la propagazione del COVID-19, dopo Trae Young e Clint Capela.

Atlanta Hawks forward Danilo Gallinari has entered the league's health and safety protocols, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2021

Danilo, considerando le 26 partite disputate sino ad ora in stagione, sta viaggiando ad una media di 9.6 punti, 4.0 rimbalzi e 1.3 assist a partita.

Come sempre in questi casi, la domiciliazione obbligatoria avrà una durata di almeno dieci giorni, a meno che non si possano presentare allo scrutinio NBA due tamponi molecolari negativi entrambi eseguiti nel giro di ventiquattro ore.

La lega sta attraversando il peggior momento della stagione in termini di positività al virus. Dopo la recente notizia di VanVleet e Flynn e la presente riguardante Gallinari, i giocatori entrati nel protocollo superano ampiamente quota 80.

