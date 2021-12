NBA, Memphis vince ancora: le parole di coach Jenkins

Il pessimo inizio di Memphis nel match contro Sacramento non ha stravolto quello che è da tempo ormai il trend in casa Grizzlies. Gli Orsi continuano a vincere ed espugnano anche il Golden One Center casa dei Kings 124-105, per la 19° vittoria stagionale.

Dopo la rimonta ai danni di Portland di due notti fa, Memphis bissa il rimontone anche con i Kings che, nel secondo quarto, erano avanti addirittura 50-35. Da lì, è iniziata la vera partita dei ragazzi di coach Jenkins che grazie ad un parziale da 14-6 ad inizio secondo tempo hanno poi messo la freccia del sorpasso decisivo.

Dieci vittorie nelle ultime indici per Memphis, sempre più al quarto posto ad Ovest dietro solo a Jazz, Warriors e Suns.

Coach Jenkins svela il segreto del successo Grizzlies

Exploit offensivi per Dillon Brooks e Desmon Bane, che chiudono il match rispettivamente con 23 e 24 punti. Loro più di tutti hanno colmato il gap creatosi con l’infortunio della stella Ja Morant, per una squadra che paradossalmente si sta riscoprendo ben più solida e compatta ora che la guardia è ai box.

Secondo Taylor Jenkins il segreto del recente successo del team sta proprio nella fiducia che i suor ragazzi hanno coltivato e che riescono ora a spalmare su tutta la durata delle gare:

“Per noi è importante restare sul pezzo per tutti e 48 i minuti. Se capita che cominciamo male la partita o nel secondo tempo gli avversari ci rifilano un parziale, siamo sempre capaci di restare concentrati e compatti. Loro hanno giocato in maniera molto fisica nel primo tempo, noi abbiamo cominciato solamente nella ripresa”

Alle parole del coach fanno eco quelle di Jaren Jackson Jr, protagonista anche lui nella sfida con 21 punti segnati.

“Quando ci troviamo in svantaggio, cominciamo a giocare ancora più intensamente. E’ questa la nostra mentalità. Ci piacerebbe davvero essere sempre in controllo, ma sappiamo non è possibile. E’ incoraggiante sapere che sei capace di ribaltare i momenti difficili per chiudere i conti”

