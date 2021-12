Risultati NBA: New Orleans batte i campioni all’overtime, cadono le grandi. Lillard, è scoccato il Dame Time?

Miami Heat 115 – 105 Orlando Magic

Iniziamo il nostro viaggio nella notte Nba dal derby di Florida disputato all’Amway Center, dove i ragazzi di coach Spoelstra colgono il successo numero 18 della stagione a spese dei Magic.

Parte forte Miami, che guadagna 9 punti di scarto già al termine del primo quarto (31-22), quello che a conti fatti farà la differenza tra le due formazioni. Complici anche le tante assenze, Orlando non riesce a risalire la china, gettando la spugna e limitandosi a non imbarcare ulteriore acqua.

Merito, anche questa volta, di un Gabe Vincent da 27 punti, mentre dall’altra parte spiccano i 27 punti e 6 rimbalzi di Franz Wagner.

Denver Nuggets 133 – 115 Atlanta Hawks

Tutto facile per la squadra di Michael Malone, che alla State Farm Arena passeggia contro i padroni di casa sfruttando al meglio i 20 punti, 10 rimbalzi e 7 assist del solito Nikola Jokic.

Dopo cinque vittorie consecutive in trasferta si interrompe dunque la striscia degli Hawks, che dopo un primo quarto equilibrato (29-26) crollano malamente nel secondo periodo, concedendo agli avversari di presentarsi alla seconda metà di gara con un’abbondante doppia cifra di vantaggio (72-54).

Da lì in poi è tutto in discesa per gli ospiti, che possono limitarsi ad amministrare il vantaggio godendosi i 24 punti per il rookie Bones Hyland – career-high per lui -. A nulla, dunque, valgono i 34 punti e 10 assist di un pur ottimo Trae Young.

Memphis Grizzlies 124 – 105 Sacramento Kings

Tutto facile, o quasi, per i ragazzi di coach Jenkins, che nonostante una partenza storta riescono a non perdere la lucidità e a conquistare una buona vittoria esterna sul campo dei Kings.

Dopo essere stati sotto per 35-50 a inizio secondo quarto, infatti, gli ospiti trovano la forza necessaria per rialzare la china e piazzare il colpo del sorpasso grazie a uno strepitoso parziale da 68-27 fatto registrare nei successivi 20 minuti di gioco.

Decisamente non un caso, dato che si tratta della settima volta in cui Memphis riesce a recuperare uno svantaggio in doppia cifra. Buona parte del merito va a Desmond Bane e ai suoi 24 punti in 26 minuti, mentre tra le fila dei padroni di casa spiccano i 21 punti, 10 assist e 6 rimbalzi di Tyrese Haliburton.