NBA, Caris LeVert carica Indiana: “Ora sto bene fisicamente”

Nella scorsa notte, gli Indiana Pacers hanno battuto i Detroit Pistons con il punteggio di 113-122. Nel successo della squadra di Indianapolis ha brillato in maniera particolare Caris LeVert, autore di 31 punti in 38 minuti di gioco. La guardia ha guidato nella fase offensiva i suoi compagni alla vittoria, nonostante importanti assenze come quella di Malcolm Brogdon.

Le parole di Caris LeVert sulle sue condizioni fisiche

Prima dell’inizio della stagione, LeVert ha sofferto di una nuova frattura da stress che lo ha rallentato nel raggiungere la sua migliore condizione fisica. La guardia però ha fatto sapere che ora sta molto meglio e che la prestazione contro Detroit ne è la prova. Queste le sue parole:

“Ora sto bene fisicamente. Sto lavorando molto sul mio fisico. Le scorse settimane sono state bellissime perché finalmente sto riprendendo ritmo.”

Successivamente, LeVert ha speso due parole sul piano offensivo della sua squadra:

“Quando entro in campo gioco sempre aggressivamente. Oggi ci sono state molte più opportunità rispetto ad altre gare. ho avuto la palla in mano molte volte. Abbiamo avuto una mentalità diversa, abbiamo attaccato con più intensità nel pitturato. Lloyd Pierce ha ripetuto molte volte prima di scendere in campo che bisognava attaccare il ferro. Loro non hanno un grande difensore in area e noi abbiamo sfruttato questa situazione. Siamo andati molte volte a tirare i liberi e abbiamo segnato con costanza. Come avete visto ha funzionato.”

