NBA, Steve Kerr “Quando torna Klay Thompson? Non lo so ancora”

Attualmente, i Golden State Warriors sono fra le squadre più in forma della NBA. Guidati dalla loro stella Stephen Curry, sono primi nella Western Conference a pari merito con i Phoenix Suns. Tuttavia, gli Warriors non hanno ancora a disposizione tutto il roster, in attesa di ritrovare Klay Thompson.

Steve Kerr su Klay Thompson

Sulla questione Klay Thompson, Steve Kerr non sa ancora con precisione quando potrà tornare a disposizione. Difatti le sue condizioni vengono valutate di giorno in giorno:

“Parliamo spesso ma non so ancora dire con precisione quando potrà tornare. Non so nemmeno quanto potrà giocare quando finalmente metterà i piedi sul parquet. Al momento sta facendo il possibile e noi valutiamo giornalmente la questione.”

Il capo allenatore degli Warriors ha anche affermato che la nuova risalita dei contagi lo preoccupa molto e difatti ha riunito tutta la squadra per parlarne:

“Nei giorni scorsi non sono stato sempre con loro. Abbiamo parlato con la squadra, come facciamo sempre, e detto di stare attenti, di indossare la mascherina e di essere intelligenti. Quello che succede là fuori fa paura e sta sconvolgendo la vita delle persone e anche delle squadre. Bisogna stare attenti. I nostri giocatori sono consapevoli di quanto sia importante fare attenzione.”

