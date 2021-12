NBA, tremano i Lakers: infortunio a Anthony Davis

Pessima nottata quella appena conclusasi per i Los Angeles Lakers. Oltre infatti alla sconfitta esterna sul campo dei Minnesota Timberwolves 92-110, per la squadra gialloviola c’è da segnalare l’uscita dal campo per infortunio di Anthony Davis, incapace di terminare il match per quello che sembra un problema al ginocchio.

Anthony Davis exits to the Lakers locker room again after Jaden McDaniels rolls up on his knee.pic.twitter.com/BFSQ4yY5Cz — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 18, 2021

Nasce tutto da un scontro accidentale con la guardia avversaria Jaden McDaniels che, cercando di difendere LeBron James su un pick’n’roll con lo stesso Davis, cade goffamente all’altezza delle ginocchia della stella ex Pelicans, che finisce a terra dal dolore. I Lakers lo spediscono subito verso gli spogliatoi ma, una volta uscito faticosamente dal campo, Anthony Davis stramazza appena raggiunto il tunnel in direzione locker room. Una scena che mette in grande apprensione i tifosi losangelini.

Cosa aspettarsi dall’infortunio ad Anthony Davis

Nonostante la dinamica sia davvero poco felice, ancora non si sa nulla sulle condizioni del giocatore. Lo staff medico si riserva di presentare alcuna diagnosi fino almeno al pomeriggio di sabato, quando il team arriverà a Chicago per la sfida esterna con i Bulls ed Anthony Davis avrà la possibilità di effettuare ulteriori test. Il dubbio è però chiaro: si tratta solo di una forte contusione o il problema è strutturale?

Anthony Davis struggled to get to the locker room after an apparent knee injury in the third quarter. pic.twitter.com/MOBSzzrYYJ — SportsCenter (@SportsCenter) December 18, 2021

Nottata difficile per Davis, che abbandonerà i suoi dopo appena 20 minuti di gioco. Tra l’altro lo stesso giocatore aveva subito un altro piccolo infortunio qualche minuto prima dello sfortunato episodio che lo ha costretto al forfait. In quel caso però, dopo una leggera scavigliata ed un check negli spogliatoi, il giocatore era tornato in campo.

Per i Lakers ora diventano guai seri. La squadra è già decimata da altri infortuni e stop dovuti ai protocolli anti-covid. Provvidenziale in questo momento difficile potrebbe essere la firma di Isaiah Thomas, arrivato con 10-days contract e già protagonista coi gialloviola con 19 punti in 21 minuti.

Leggi anche

NBA, Kyrie Irving verso il reintegro ai Brooklyn Nets

Risultati NBA: New Orleans batte i campioni all’overtime, cadono le grandi. Lillard, è scoccato il Dame Time?

NBA, anche De’Aaron Fox entra nel protocollo Covid-19