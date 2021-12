Nelle ultime ore le voci sul rientro di Klay Thompson si sono fatte sempre più insistenti. All’inizio si vociferava addirittura di un suo ritorno in campo già per il Christmas Day, poi le tempistiche si sono allungate fino ad arrivare alla data che, a questo punto, sembrerebbe essere quella ufficiale.

A riportarlo è Adrian Wojnarowski: Klay Thompson ha fissato la data per il rientro per il mese di gennaio, nonostante le parole di incertezza di coach Kerr. L’intenzione della franchigia è quella di farlo debuttare nuovamente, dopo più di due anni di assenza, nel palazzetto di casa. Per questo le potenziali partite disponibili sono due.

Rientro Klay Thompson: le date

Nella prima parte di gennaio, i Golden State Warriors giocheranno tre partite tra le mura amiche. In particolare, le date più papabili per il rientro di Klay Thompson sono quelle del 9 gennaio, nella sfida contro i Cleveland Cavaliers, o del 18 gennaio, contro i Detroit Pistons, quando Golden State tornerà a giocare in casa dopo una serie di quattro trasferte consecutive. Si vociferava anche di una possibilità per il 3 gennaio, ma le probabilità che ciò accada sono molto basse, come trapela dalla squadra.

I Golden State Warriors sono una delle squadre più in forma di tutta la lega, efficienti sia in attacco che in difesa, dove addirittura si piazzano al primo posto per defensive efficiency, con solo 100.2 punti concessi ogni 100 possessi. L’aggiunta di Klay Thompson, attaccante devastante e difensore d’élite, potrebbe addirittura migliorare questi numeri già ottimi.

